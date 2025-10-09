سی و دومین اجلاس سراسری نماز به میزبانی گیلان در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سی و دومین اجلاس سراسری نماز ، با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در این خصوص و حضور ۷۰۰ نفر از اندیشمندان، مسئولان و فعالان فرهنگی امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در رشت برگزار شد.

اجلاسی با محوریت «مادران، فرزندان و فناوری» که بر نقش خانواده در گسترش فرهنگ نماز و تربیت نسل مؤمن و مسئول تأکید داشت.

از هزار و ۴۰۰ مقاله ارسال شده به دبیرخانه این اجلاس ۱۴۹ مقاله از گیلان است.