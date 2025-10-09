از ۲۰ مهر؛
شروع پیش ثبتنام از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵
پیش ثبتنام از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ از ۲۰ مهر آغاز میشود.
قوامی نژاد گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده مقرر است پیش ثبت نام (ثبت نام مقدماتی) از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ مهر با توجه به زمان بندی پیش ثبت نام براساس تاریخ ودیعه گذاری، اولویت، مشمولان تشرف و زمان ثبتنام انجام شود.
به گفته وی همه دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ میتوانند نام نویسی کنند.
مدیر حج و زیارت استان گفت: قبل از نامنویسی با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند.
وی افزود: دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۳ مهر و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۶ مهر میتوانند نام نویسی کنند.
به گفته قوامی نژاد درصورت عدم مراجعه هر یک از اولویتهای اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیتهای باقیمانده، از دارندگان اولویتهای بعدی دعوت میشود.