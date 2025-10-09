به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان ایران پنج شنبه، ۱۷ مهر با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد.

در این هفته تیم‌های استقلال تهران، مس کرمان، گلبرگ تاکستان، نفت امیدیه، فولاد هرمزگان و مس رفسنجان مقابل رقبای خود به برتری رسیدند.

تیم پالایش نفت آبادان که یکی از مدعیان قهرمانی است امروز در مصاف با مس کرمان با سه گل شکست خورد و صدر جدول را از دست داد. شاگردان شهناز یاری در استقلال تهران هم با پنج گل سپاهان اصفهان را شکست دادند و به صدر جدول صعود کردند.

نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

سپاهان اصفهان صفر - ۵ استقلال تهران

مس کرمان ۳ - صفر پالایش نفت آبادان

گلبرگ تاکستان ۵ - ۱ شرکت ملی حفاری

ایران زمین ملارد صفر - ۲ نفت امیدیه

پالایش نفت اصفهان صفر - ۳ فولاد هرمزگان

مس رفسنجان ۳ - ۲ هیات فوتبال خراسان رضوی