هفته چهارم رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان ایران با صدرنشینی تیم استقلال تهران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان ایران پنج شنبه، ۱۷ مهر با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد.
در این هفته تیمهای استقلال تهران، مس کرمان، گلبرگ تاکستان، نفت امیدیه، فولاد هرمزگان و مس رفسنجان مقابل رقبای خود به برتری رسیدند.
تیم پالایش نفت آبادان که یکی از مدعیان قهرمانی است امروز در مصاف با مس کرمان با سه گل شکست خورد و صدر جدول را از دست داد. شاگردان شهناز یاری در استقلال تهران هم با پنج گل سپاهان اصفهان را شکست دادند و به صدر جدول صعود کردند.
نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:
سپاهان اصفهان صفر - ۵ استقلال تهران
مس کرمان ۳ - صفر پالایش نفت آبادان
گلبرگ تاکستان ۵ - ۱ شرکت ملی حفاری
ایران زمین ملارد صفر - ۲ نفت امیدیه
پالایش نفت اصفهان صفر - ۳ فولاد هرمزگان
مس رفسنجان ۳ - ۲ هیات فوتبال خراسان رضوی