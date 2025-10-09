به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی پلیس استان بدخشان، اعلام کرد: بر اثر فروریختن تونل معدن طلا در شهرستان «ارغنجخواه» بدخشان، ۲ نفر از ساکنان شهرستان «شهدا» بدخشان جان باخته‌اند.

وی افزود: قربانیان این رویداد دو برادر به نام‌های نور محمد و محمد رحمان بودند که در تونل مشغول کار بودند و هنگام کار، بخشی از خاک معدن روی آنان فرو ریخت و باعث مرگشان شد.

استخراج خود سرانه معادن، استخراج غیر استاندارد و نبود تجهیزات مورد نیاز مهمترین عوامل وقوع این رویداد در افغانستان است.