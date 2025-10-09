به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امسال کشاورزان این شهرستان بیش از ۶۵۰ هکتار ذرت علوفه‌ای کشت کرده‌اند و پیش بینی می‌شود بیش از ۴۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: امسال در این شهرستان ۶۵۰ هکتار ذرت علوفه و دانه‌ای کشت شده و متوسط برداشت ذرت علوفه‌ای ۶۰ تا ۷۰ تن در هر هکتار و ذرت دانه‌ای حدود ۱۲ تن در هکتار است.

علی سرخوش افزود: صددرصد زمین‌های ذرت علوفه‌ای شهرستان بصورت قطره‌ای نوار تیپ کشت شده و از آنجایی که ذرت علوفه‌ای در زمان کوتاهی به برداشت می‌رسد بهروری آبی بالایی دارد.

او تاکید کرد:کشاورزان، ذرت علوفه‌ای برداشت شده را به دامداری‌های شهرستان و استان‌های مجاور ارسال می‌کنند.

پیش بینی می‌شود امسال از زمین‌های کشاورزی ذرت علوفه‌ای شهرستان کبودراهنگ بیش از ۴۰ هزارتن محصول برداشت شود.