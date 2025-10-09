مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس، گفت: سرمایه‌گذاری‌های گردشگری دریایی، نتایج مثبتی را در کیش به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ولی‌الله آقایارزاده، در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ سیما کیش گفت: اقتصاد دریا محور، به معنای بهره‌برداری پایدار از منابع و پهنه‌های آبی از جمله اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای دستیابی به رشد اقتصادی، ارتقای وضعیت معیشتی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی است.

او با اشاره به شانزدهم آبان‌، روز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: یکی از بزرگ‌ترین مسائل برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ترافیک است و توسعه اقتصاد دریامحور و استفاده از ظرفیت‌های جابجایی دریایی می‌تواند کاهش هزینه‌ها را به دنبال داشته باشد.

مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس، گفت: صنایع پیشران دریایی، اقتصاد محلی دریایی که مردم ساحل‌نشین بتوانند از منافع دریا استفاده کنند، جابجایی با تجهیزات دریایی، اقتصاد دیجیتال، تاب‌آوری و امنیت پایدار اقتصادی و ظرفیت‌های گسترده سرمایه‌گذاری از محورهای اصلی اقتصاد دریا محور است.

ولی‌الله آقایار زاده، افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری، توسعه جزایر جنوبی کشور به‌ ویژه در هرمزگان و توسعه بنادر صادراتی بسیار با اهمیت است.

او افزود: در حوزه اقتصاد کشاورزی دریا، صادرات محصولات کشاورزی به کشور‌های همسایه حوزه خلیج فارس و دریای خزر که مصرف‌کنندگان عمده محصولات هستند، اهمیت ویژه‌ای دارند.

آقایار زاده گفت: در زمینه گردشگری دریایی نیز سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی در کیش انجام شده و در حوزه اقامت و توسعه گردشگری دریایی، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس، گفت: تداوم گردشگری دریایی می‌تواند ارز آوری برای کیش به دنبال داشته باشد و الگویی برای سایر جزایر در حوزه اقتصاد دریایی است.

ولی‌الله آقایار زاده، افزود: اقتصاد سواحل کشور می‌تواند در توسعه گردشگری و صادرات محصولات شیلاتی نقش مؤثری داشته باشد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر تصریح کرد: همایش‌هایی با محوریت اجلاس‌های اقتصادی در کیش در دوسال گذشته برگزار شده و در این رویدادها، سرمایه‌گذاران خارجی، مذاکراتی انجام شد و تفاهم‌نامه‌های متعددی به امضا رسید.

ولی‌الله آقایار زاده، گفت: حجم تجارت دریایی کشور در حدود دوازده میلیارد دلار است و این رقم کافی نیست. ما باید بتوانیم حجم تجارت دریایی خود را افزایش دهیم، زیرا همسایگان ایران مصرف‌کنندگان محصولات متنوع ایرانی هستند و فاصله دریایی تا کشور‌های حوزه خلیج فارس بین چهار تا شش ساعت است و این فاصله کوتاه، امکان صادرات محصولات فرآوری‌شده شیلاتی را در حوزه گرم و بدون نیاز به انجماد نیز فراهم می‌کند.

او افزود: با مدیریت دقیق بخش دریایی، می‌توان صادرات را مؤثر انجام داد.

مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس، گفت: در سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور، کیش میزبان میهمانان خارجی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی داخلی خواهد بود و با تکیه به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته به‌ویژه برای فعالان اقتصادی کشور‌های آفریقایی، این ظرفیت ها معرفی شده است.

آقایار زاده، گفت: اقتصاد دریا محور می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، افزایش تجارت منطقه‌ای و ارتقای جایگاه ایران در عرصه اقتصاد جهانی باشد.