به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آیت الله حاج شیخ علی بدری دشتی رضوان الله تعالی علیه سال ۱۳۰۷ شمسی در روستای کردوان علیا از توابع شهرستان دشتی بوشهر چشم به جهان گشود. در جوانی رهسپار نجف اشرف شد تا در جوار امیرالمومنین از خرمن علوم آل محمد بهره‌مند شود.

دروس مقدمات و سطح را نزد حضرات آیات حاج شیخ عباس دشتی، سید اسدالله مدنی و میرزا حسن یزدی و فلسفه را نزد آیت الله شیخ صدرا بادکوبه‌ای فرا گرفت. در درس خارج فقه و اصول مرحوم امام خمینی و آیت الله خویی و آیت الله میرزا حسن بجنوردی و آیه الله میرزا باقر زنجانی حضور یافت و در جلسات علمی مراجع وقت، حضوری فعال داشت.

تا نفس داشت زبانش به موعظه و مرثیه تَرَنُّم داشت. زبانی ذاکر و شاکر داشت و عبادت و تهجّد شبانه را فرو نمی‌گذاشت. نور ایمان در سیمایش جلوه‌گر و لذت عبادت در نماز و محرابش نمایان بود.

درسنگر محراب ومنبر نیز در وعظ وارشاد ساعی و بر هدایت مردم حریص بود.

ایشان در تالیف آثار علمی نیز کوشا بود که از جمله می‌توان به "رساله در قاعده عسر و حرج در فقه" و "رساله در اعتقادات" اشاره کرد.

پس از سقوط صدام و آزاد شدن مسیر زیارت عتبات، با وجود کهولت سن بار‌ها به زیارت عتبات مشرف شد. از قدیم‌الایام و حتی در اوج تنگدستی و زندگی در یک خانه کوچک ۱۰۰ متری، بیت ایشان در طول سال پذیرای زائران حسینی بود. علاقه و اهتمام ایشان به این امر چنان بود که حتی در نقشه خانه جدیدی که بعد از جنگ بنا کردند اولویت اول را راحتی زوار در نظر گرفت.

ارادت وی به امیرالمومنین در نحوه قضاوت ایشان هم متبلور بود. وی سال‌ها درکسوت قضاوت حاکم شرع استان خوزستان بود و از قاضیانی بود که با محکومانش به انصاف و لطافت رفتار می‌کرد و هم، چون پدری مهربان تا حدّ توان از غم و غصه شان می‌کاست. نقل شده بعضی از متهمین که از ایشان حکم گرفته بودند بعد از اتمام محکومیت به مرید ایشان تبدیل شده بودند.

او از کم شمارانی بود که تا دوران کهنسالی مجالسش را به علم و تربیت زینت می‌داد. علاوه بر تدریس در حوزه‌های علمیه، درب منزل ایشان برای طلاب جوان جویای علم و معرفت همیشه باز بود. ارتباط معنوی ایشان با جوانان نقش بی‌بدیلی در پرورش آنان داشت. سال‌ها در منزل ایشان کلاس اخلاق برای دانشجویان دانشگاه صنعت نفت برقرار بود و علاوه بر پاسخگویی به شبهات، متواضعانه و صبورانه گوشی شنوا برای درد دل‌های این دانشجویان بود.

او عالمی مجاهد بود که در سنگر جهاد در دوران دفاع مقدس پا به پای رزمندگان و شهروندان عزیز و مهربانِ شهر محرومِ آبادان در جنگ تحمیلی ماند و مایه‌ی دلگرمی آنان بود. ایشان با وجود بمباران محل سکونت حاضر به ترک سنگر دفاع مقدس نشد.

بیت ایشان همیشه مامن افراد تنگدستی بود که بعضا ماه‌ها مهمان این بیت بودند. در حمایت از افراد نیازمند از هیچ کمکی دریغ نمی‌کرد. این روحیه در تک تک لحظات زندگی تا سال آخر حیات کاملا مشهود بود. ساخت و بازسازی مساجد متعدد در شهرستان آبادان، ساخت حسینیه و مرمت منازل مستمندان در زادگاه از جمله خدمات ماندگار ایشان بود.

در سال آخر عمر بابرکت و با وجود بیماری، با همت و پشتیبانی ایشان یک موسسه خیریه جهت حمایت از کودکان اوتیسم در آبادان تاسیس شد.

آیت‌الله حاج شیخ علی بدری سرانجام هفتم مهر دار فانی را وداع گفت.