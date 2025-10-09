به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی جدید مسابقات هندبال پسران در بازی‌های آسیایی جوانان به میزبان بحرین امروز پنج شنبه برگزار شد که طی آن تیم‌ کشورمان در گروه B با تیم‌های کویت، چین، امارات متحده عربی، تایلند و قزاقستان همگروه شد.

گروه‌بندی مسابقات به این شرح است:

گروه A: بحرین - عربستان - اردن - مالدیو - هنگ کنگ

گروه B: کویت - ایران - چین - امارات - تایلند - قزاقستان

قرعه‌کشی رقابت‌های هندبال چندی پیش نیز برگزار شده بود، اما به دلیل تغییر برخی تیم‌ها، کمیته برگزاری تصمیم گرفت تا قرعه‌کشی را دوباره انجام دهد.

گفتنی است؛ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در رشته هندبال از ۲۷ مهرماه با حضور ۱۱ تیم در بخش پسران برگزار خواهد شد.