یکی از رهبران ارشد حماس با بیان اینکه این توافق به توقف کامل جنگ علیه غزه منجر می‌شود، تصریح کرد: میانجیگران باید ضامن اجرای تعهد رژیم صهیونیستی به توافق باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسامه حمدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در مصاحبه با تلویزیون العربی اعلام کرد: توافقی که طرفین با آن موافقت کرده‌اند، برای توقف نهایی جنگ علیه غزه است.

اسامه حمدان با بیان اینکه جهانیان باید ناظر رفتار رژیم صهیونیستی بر اجرای توافق باشند، گفت، تبادل اسیران تنها زمانی انجام خواهد شد که توافقی اعلام شود و به پایان جنگ بینجامد.

حمدان تاکید کرد: نکته اساسی در این توافق عبارت از توقف جنگ علیه نوار غزه است.، میانجیگران تضمین‌هایی داده‌اند که رژیم اشغالگر توافق را نقض نخواهد کرد، میانجیگران اعلام آتش‌بس را به طرف آمریکایی واگذار کردند.

وی افزود: بر اساس این توافق، ۲۵۰ اسیر دارای حبس ابد و ۱۷۰۰ تن از اسیران غزه آزاد خواهند شد. ما اسامی تمامی فرماندهان اسیر را در فهرست کسانی که خواهان آزادی آنها هستیم، قرار داده‌ایم.

حمدان تاکید کرد: بعد از تصویب کابینه رژیم صهیونیستی، توافق آتش بس اجرایی می‌شود. باید ارتش رژیم اشغالگر از شهر غزه و شمال نوار غزه و رفح و خان یونس عقب نشینی کند.

این مقام ارشد حماس تصریح کرد: مرحله نخست، مهمترین خواسته مردم فلسطین را محقق خواهد کرد که عبارت از توقف تجاوزات علیه نوار غزه است. این توافق شامل این است که ۵ گذرگاه برای ورود کمک‌ها به نوار غزه گشوده شود.

وی اظهار کرد: ما خواهان این شدیم که عملیات پهپادی در آسمان نوار غزه متوقف شود تا روند تحویل اسیران صورت بگیرد.

اسامه حمدان گفت: آژانس‌های بین‌المللی و نه مرکز امریکایی- صهیونیستی «بنیاد انسانی غزه» نظارت بر روند توزیع کمک‌ها را بر عهده خواهند داشت.

این عضو ارشد حماس اعلام کرد: ما بر ضروروت این امر تاکید کردیم که میانجیگران ضامن تعهد طرف اسرائیلی به اجرای توافق باشند.

وی افزود: مدیریت غزه باید از سوی شخصیت‌های ملی فلسطین بدون مداخله رژیم صهیونیستی باشند. گروه‌های فلسطینی پیشنهادی را با اسامی ۴۰ تن برای بر عهده گرفتن مسئولیت اداره نوار غزه ارائه دادند.

حمدان گفت: ما نخواهیم پذیرفت که رژیم اشغالگر در امور ما دخالت کند.