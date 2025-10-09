پخش زنده
امروز: -
بوکان برای میزبانی از رقابتهای ملی وزنه برداری قدرتی در اواخرمهرماه آماده می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت: در اتفاقی بیسابقه و تاریخی، این شهرستان برای نخستینبار میزبان رسمی رقابتهای کشوری وزنه برداری قدرتی (پاورلیفتینگ) خواهد بود.
احمد نصرالهی گفت: این رقابتهادراواخرمهرماه وبا حضور قهرمانان آسیایی و جهانی در ردههای مختلف برگزار خواهد شد.
به همین منظور جلسهای با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان بوکان، رئیس هیأت پرورش اندام آذربایجانغربی و رئیس هیأت پرورش اندام بوکان برگزار شد.
در این نشست، ضمن بازدید میدانی از محل برگزاری مسابقات، نحوه آمادهسازی سالن، امکانات فنی، ظرفیت اسکان و پذیرایی از ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفت و تفاهمنامهای در خصوص نحوه میزبانی، تأمین امکانات و تقسیم مسئولیتها میان اداره ورزش و جوانان بوکان و هیأت پرورش اندام استان تنظیم و به امضا رسید.