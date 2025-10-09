پخش زنده
رئیسکل دادگستری مازندران با هشدار به دهیاران درباره ساختوسازهای غیرمجاز، تأکید کرد: دهیاران موظفاند تخلفات را به مراجع قضایی گزارش دهند و در صورت کوتاهی، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیسکل دادگستری استان مازندران با تأکید بر ضرورت مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی، نسبت به مسئولیت قانونی دهیاران در گزارش و پیگیری این تخلفات هشدار داد.
وی با اشاره به اینکه دهیاران نمایندگان حاکمیت در روستاها هستند، گفت: قانونگذار وظایف مشخصی برای دهیاران تعیین کرده و یکی از مهمترین آنها، اطلاعرسانی و پیگیری تخلفات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساختوسازهای غیرقانونی است.
رئیسکل دادگستری مازندران افزود: هرچند جهاد کشاورزی بهعنوان متولی قانونی حفظ کاربری اراضی، موظف به ورود و اقدام در این زمینه است و میتواند طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، مانع ساختوسازهای غیرمجاز شود، اما دهیاران نیز مکلفاند در صورت اطلاع از وقوع جرم، موضوع را به دادستان یا مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
وی تصریح کرد: در مواردی که نیاز به ورود نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی باشد، با دستور دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخش، اقدامات قانونی برای توقف ساختوسازهای غیرمجاز انجام خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان با تأکید بر برخورد جدی با دهیاران متخلف، خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با دهیاران برگزار شده و انتظار میرود در اجرای وظایف قانونی خود، همکاری کامل با دستگاه قضایی و اجرایی داشته باشند. هرگونه کوتاهی در این زمینه، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.