راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، جمعه ۱۸ مهر همزمان با سراسر کشور در کرمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، در پی تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» جمعه ۱۸ مهر برگزار خواهد شد.و مردم مؤمن و انقلابی بار دیگر حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف اعلام می‌کنند.

شــورای هــماهنگی تــبلیــغات اســلامی اســـتــان اعلام کرد: در راستای اعلام انزجار از جنایات رژیم رذل صهیونی و حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه و فلسطین راهپیمایی بشارت نصرفردا پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه برگزار می شود.

این مراسم درکرمان از مصلی بزرگ امام علی(ع) به سمت میدان شورا برگزار خواهد شد.