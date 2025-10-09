به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کیخا، معاون امور استانهای صداوسیما، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنانش درباره ویژگی این رویداد گفت: هر رویدادی در استانها، وقت استانی میزبان می شود ویژگی های اختصاصی آن استان و مزیت های نسبی آن استان و مساله های آن استان به ویژگی های آن رویداد اضافه می شود. رویداد ایران جان، یک عملیات رسانه ای برای معرفی استانهای کشور، قابلیت ها، ظرفیت ها، توانمندی های و پرداختن به مساله های اولویت دار هر استان است. در هر استانی به اقتضای آن استان، ایران جان به لحاظ محتوای تغییر می کند و به آن استان می پردازد.

وی افزود: ایران جان در استان فارس از ۱۹ تا ۲۵ مهر برگزار می شود. در تولیدات تفاوت هایی در شیراز داریم ، آن هم اینکه ما بخشی را تولیدکردیم در بخش کوتاه، که بخش طنز است. حدود ۱۲۰ بخش تولید شده که این در کنداکتور شبکه های سراسری پخش می شود که تصویری است و رادیویی هم تولید شده است. نکته ای که در معرفی ایران جان-فارس ایران، اشاره شده و آن این است که در همه شبکه های سراسری، رادیویی و تلویزیونی به استان فارس پرداخته می شود، یعنی همه شبکه های برون مرزی، استانی و شبکه های سراسری به این استان می پردازند. شبکه برون مرزی با عنوان «ایران را کشف کن»، به این مساله می پردازد. هرچی جلوتر می رویم پازل «ایران را کشف کن»، کامل تر می شود و ایران را جذابتر، زیباتر و آنچه که شایسته مردم کشورمان است معرفی می کنیم .

وی درخصوص تجربیات اجرای این رویداد گفت: رویداد ایران جان یکی از مهم ترین طرح های سند تحول در دوران تحول اخیر و دوره ریاست آقای جبلی است. درنظرسنجی ها این رویداد به وضوح مشخص است. هر رویدادی یک پیش آزمون و یک پس آزمون دارد. همین سه شنبه و چهارشنبه این هفته پیش آزمون فارس برگزار شد. حس مردم استان به رویداد بشدت مثبت می شود. در مدت اجرای این طرح در ایلام ۸۲ درصد مردم از اجرای این طرح رضایت مندی داشتند. در اصفهان حدود ۶۵ درصد مخاطب داشت ایران جان.

وی گفت: ایران جان یک نرم افزار تولید محتواست برای استانها، مثلا تا قبل از رویداد ایران جان، تولید آثار کوتاه، خیلی و میان برنامه کوتاه در اولویت نبود اما الان در اولویت قرار دارد. تولید آثار کوتاه، جدول پخش را خیلی متنوع و رنگارنگ میک کند. صد درصد تولیدات، مستندها، میان برنامه های کوتاه و تیزرها در مراکز اتفاق می افتد و شبکه های سراسری این بخش را منعکس می کنند. شبکه های سراسری برنامه های خود را سوق می دهند به سمت مساله های آن استان و برنامه های خود را جهت می دهند به سمت آن استانی که رویداد ایران جان در آن استان برگزار می شود.

وی درباره پیگیری مطالبات استانها هم گفت: ما یک سند زیست بوم داریم در هر استان که این زیست بوم تمام موضوعات و مساله ها را پیاده کرده، یک سند اقدام داریم که سند زیست اقدام امتداد عملیاتی سند زیست بوم است. در سند اقدام با مطالعه مساله های مختلف، اولویت ها را استخراج می کنند، این اولویت ها در ایام هفته ایران جان آن مساله های اصلی، مثلا در خوزستان لایروبی اروند و انتقال آب غدیر اولویت خوزستان بود. مسئولان، نخبگان و فعالان اجتمای استان نظر می دهنند، آنها انتخاب می شود در ایام هفته ایران جان آن استان، روی این مساله ها، گفتگو می شود تا سرخط حل مساله و مطالبه اینکه کی حل می شود. سوالی اینجا مطرح می شود که آیا در این یک هفته مساله حل می شود که طبیعتا جواب منفی است.

این مساله در این یک هفته ضریت می خورد، راه حل ها مطرح می شود و در ادامه پیگیری می شود. در استان ویژه برنامه ای اختصاصا تولید می شود هر استانی به اقتضای شرایط خودش، موضوعاتی که در ایران جان آن هفته پیگیری شده تا اخر سال بررسی می شود و به مردم گزارش داده می شود. در یکی از شبکه های سراسری یا حتی خود شبکه خبر ممکن است یک برنامه را متمرکز کنند به مطالباتی که در هفته ایران در استانی پیگیری شده و بعد دو ماه سه ماه وزیر و مسئولان مربوطه می ایند و گفتگو می کنند که نتیجه چی شده.و چقدر پیشرفت کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که نهادهای استانی در مدت اجرای این رویداد پی کار بودند گفت: در این سه استان همه نهاده، شخص استاندار پای کار بودند، در استان فارس هم به همین شکل خواهد بود. در هر استانی که رویداد اجرا می شود با تعدادی از معاونین سازمان حضور پیدا می کنیم در آن استان، در آن جلسه استاندار و مسئولان استانی حضور پیدا می کنند و تفاهم نامه ای بین معاونت استانهای رسانه ملی با استاندار آن استان امضا می شود. یک هفته قبل از رویداد، نمایندگان مجلس آن استان در دفتر ریاست رسانه ملی، نکات، مساله ها و موضوعاتی که مرتبط است را مطرح می کنند. تا به امروز در سه استانی که برگزار شده کاملا پای کار بودند.

وی درباره مقصدهای بعدی گفت: مقصد بعدی پس از استان فارس، استان خراسان جنوبی است که نیمه آبان برگزار می شود. پس از خراسان جنوبی، استان گلستان است که آذر برگزار می شود. در انتهای دی تا چهارم بهمن، در استان هرمزگان برگزار می شود و یک هفته آخر بهمن و قبل از شروع ماه مبارک رمضان، ایران جان در سال ۱۴۰۴ در استان سیستان و بلوچستان تمام می شود.