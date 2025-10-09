دو دانش‌آموز نخبه چهارمحال و بختیاری به مرحله نهایی جشنواره خوارزمی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دو دانش آموز در رشته‌های مکاترونیک و کامپیوتر موفق به راه‌یابی به مرحله نهایی جشنواره جوان خوارزمی و حضور در نمایشگاه داوری وزارت علوم شدند.

رئیس اداره استعداد‌های درخشان اداره کل آموزش و پرورش استان، گفت: با برگزاری مرحله مصاحبه علمی جشنواره جوان خوارزمی در تاریخ ۵ مهر، دو نفر از دانش‌آموزان توانمند استان با ارائه طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه خود موفق به کسب مجوز حضور در مرحله نهایی و نمایشگاه داوری وزارت علوم شدند.

طاهری افزود: خانم سیده یسنا حسینی در رشته مکاترونیک و آقای پدارم ربیعی در رشته کامپیوتر، نمایندگان شایسته استان در این رقابت علمی معتبر هستند.

احسان طاهری با اشاره به اهمیت این جشنواره در شناسایی استعداد‌های علمی کشور گفت: نمایشگاه داوری وزارت علوم در ۴ آبان برگزار خواهد شد و امیدواریم با حمایت‌های لازم، شاهد درخشش این دانش‌آموزان در مراحل پایانی نیز باشیم.