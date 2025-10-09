پایش بیماریهای دامی مشترک با انسان در صالحآباد
واکسیناسیون و نظارت مستمر بر مراکز عرضه مواد خام دامی در نیمه اول سال برای مقابله با شیوع بیمارهای مشترک دام و انسان در صالح آباد انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی،رئیس شبکه دامپزشکی صالحآباد، اقدامات انجامشده را گامی مؤثر در راستای تضمین سلامت جامعه و امنیت غذایی عنوان کرد.
جمشید واعظکیا اعلام کرد: در راستای حفظ سلامت شهروندان، پایش و مراقبت فعال بیماریهایی مانند بروسلوز، شاربن و هاری در دستور کار قرار داشت که در این مدت مواردی از این بیماریها در دامهای سبک و سنگین شناسایی و مدیریت شد و در نیمه نخست امسال بیش از ۸۲ هزار دام سبک و سنگین و تعداد۷۶۰ قلاده سگ واکسینه شدند تا زنجیره انتقال این بیماری هابه انسان قطع شود.
رئیس شبکه دامپزشکی صالحآباد افزود: عملیات واکسیناسیون گسترده علیه بیماریهای اختصاصی دام نیزدرسطح شهرستان به طورجدی پیگیری شده است و در این زمینه، واکسیناسیون بیش از ۲۳۰ هزار رأس دام سبک و دام سنگین علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، تب برفکی و آبله در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ نقش بسزایی در ایمنسازی جمعیت دامی شهرستان ایفا کرده است.
وی بر نظارتهای مستمر بهداشتی نیز تأکید کرد و گفت: در این شش ماه، بازرسیهای منظمی از مراکز عرضه گوشت، مرغ و سایر فرآوردهها انجام و در نتیجه این نظارتها، ۵۰ کیلوگرم گوشت فاسد از چرخه مصرف جمعآوری و معدومسازی شد.