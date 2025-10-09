پخش زنده
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد فرایند قانونی پلاک گذاری ۱۷۵۲ دستگاه تاکسی برقی طی شده است و هر هفته ۱۰۰ دستگاه پلاک و وارد چرخه خدمات می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پس از ماهها انتظار و طی مراحل بانکی و اداری، نخستین تاکسیهای برقی تهران پلاکگذاری شدند و روند واگذاری به رانندگان آغاز شد؛ اقدامی که گام مهمی در مسیر نوسازی ناوگان و کاهش آلودگی هوا بهشمار میرود.
شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تاکنون حدود ۱۱۰۰ راننده برای دریافت تاکسیهای برقی ثبتنام کردهاند و پلاکگذاری تاکسیها نیز آغاز شده است.
وی همچنین اعلام کرد که روند پلاکگذاری تاکسیها اکنون روی روال افتاده است و هر هفته ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی پلاکگذاری میشود؛ پس از تکمیل واگذاری ۱۷۵۲ دستگاه تاکسی برقی، سری دوم تاکسیها نیز وارد چرخه خواهد شد.