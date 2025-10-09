پخش زنده
میوه زیتون از ۶۵۰ هکتار باغهای شهرستان بیضا در حال برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت زیتون از ۶۵۰ هکتار باغهای خود هستند و پیش بینی میشود بیش از هفت هزار تن محصول برداشت و به کارخانجات فرآوری تحویل داده شود.
مویدی با بیان اینکه برداشت این محصول تا آذرماه ادامه دارد افزود: کم آبر بودن، رشد در زمینهای نامرغوب و ایجاد اشتغال فصلی از مزایای زیتون است که از این محصول علاوه بر کنسرو در روغن گیری نیز استفاده میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضاء بیان کرد: به دلیل شرایط مساعد اقلیمی زیتونهای تولیدی این شهرستان به دلیل کیفیت مناسب علاوه بر بازار داخلی به کشورهای اروپایی نیز صادر میشود.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.