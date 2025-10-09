به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشتی آزاد نونهالان روز‌های ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در شهر مشهد مقدس (استان خراسان رضوی) برگزار می‌شود.

اسامی داوران و عوامل فنی دعوت‌شده به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

سرپرست فنی: کامران سلطانی‌زاده (تهران)

زوروی: امیرحسین رهنما (سمنان)، محمودرضا ستوده (لرستان)

داوران درجه یک بین‌المللی: بابک امجدی (تهران)، محمدعلی احمدی (مازندران)، سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان شرقی)، حسام امامی (خراسان رضوی)، علی علیزاده (آذربایجان شرقی)، سالار بالی‌تبار (مازندران)

داوران درجه دو بین‌المللی: حمیدرضا عابدی (سیستان و بلوچستان)، کاظم عقیقی (خراسان جنوبی)، عبدالرضا نباتچیان (تهران)، جلال طوقی (اردبیل)، علی خالق‌زاده (خراسان شمالی)، سید حمیدرضا موسوی (سمنان)، محمد باقری (خراسان رضوی)، ایمانعلی فروغی‌نژاد (سیستان و بلوچستان)، جواد واحدی (تهران)، صابر آتش‌پیکر (مازندران)

داوران درجه سه بین‌المللی: هومن طهماسبی (خراسان رضوی)، سید محمدباقر طباطبایی (خراسان رضوی)، افشین صمدی‌زاده (آذربایجان شرقی)، مجید رضایی (گلستان)، حسین داوری (خراسان رضوی)

دبیرخانه فنی: سیروس فرج‌زاده (آذربایجان شرقی)

جدول‌نویسان: علی بدلخانی (خراسان رضوی)، علی اخوان (خراسان شمالی)