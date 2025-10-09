نمایندگان ورزش چهارمحال و بختیاری در کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سه ورزشکار و یک مربی از استان در ترکیب تیم‌های ملی، با کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران، عازم بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین می‌شوند.

در رشته دوومیدانی،جهانگیر حقگوی دهکردی، از مربیان برجسته استان، به‌عنوان مربی تیم ملی دو و میدانی، علیرضا صمیمی در ماده‌ی پرتاب دیسک و محمد علیدوستی در ماده‌ی ۲۰۰۰ متر با مانع، که در ترکیب تیم ملی دوومیدانی در این مسابقات حضور دارند

در رشته‌ی هندبال نیز احمد قنبری، دروازه‌بان تیم ملی هندبال جوانان ایران در این مسابقات حضور دارد که با انتخاب کمیته ملی المپیک به‌عنوان پرچمدار کاروان جمهوری اسلامی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی انتخاب شده است.