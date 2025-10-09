به مناسبت هفته فرماندهی انتظامی، آیین گلباران و غبارروبی مزار شهدا در خوی با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان شهرستان و خانواده معظم شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم که در گلزار شهدای خوی برگزار گردید، شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهیدان، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای امنیت و انتظامی را گرامی داشتند.

رئیس عقیدتی سیاسی هنگ مرزی خوی و سخنران این مراسم، با اشاره به نقش شهدا در برقراری امنیت و اقتدار کشور گفت: امنیت امروز ایران اسلامی، مرهون جان‌فشانی و ایثارگری مردانی است که با ایمان و عشق به ولایت، جان خود را در راه حفظ ارزش‌ها نثار کردند.

حجت‌الاسلام قلی‌پور افزود: نیروی انتظامی و مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از سیره شهدا، در خط مقدم پاسداری از امنیت و آرامش مردم قرار دارند و با روحیه جهادی، از کیان نظام اسلامی دفاع می‌کنند.

در ادامه مراسم، حاضران با حضور بر مزار شهیدان، قبور مطهر آنان را غبارروبی و با گل و گلاب عطرآگین کردند.

خانواده معظم شهدا، فرماندهان نیرو‌های مسلح، کارکنان سپاه و پرسنل فراجای خوی، بسیجیان، ارتش مقتدر، امدادگران هلال احمر و جمعی از مردم مؤمن و ولایتمدار این شهرستان در این آیین حضور داشتند.