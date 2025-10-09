به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدرضا احمدی، سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان در محل آماده‌سازی محل برگزاری سومین جشنواره ملی نان کرمان گفت: سومین جشنواره ملی نان کرمان از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ مهرماه در امتداد مسیر تله‌کابین، درپردیسان قائم(عج) برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره میزبان بیش از ۸۰۰ نفر از هموطنان‌مان هستیم که از ۳۱ استان کشور به کرمان می‌آیند؛ همچنین هم استانی ها از ۲۵ شهرستان استان کرمان هم در این جشنواره شرکت می‌کنند.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان بیان کرد: در مسیر جشنواره، ۲۵۰ غرفه اصلی وجود دارد و علاوه بر آن غرفه‌های ماشین‌آلات صنعتی، سیاه‌چادرها و تنورهای گلی را هم داریم که در مجموع در حدود ۴۰۰ غرفه را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: در حاشیه «سومین جشنواره ملی نان کرمان»، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری اجرا خواهد شد؛ همچنین برنامه‌های متعددی را برای کودکان خواهیم داشت.

وی گفت: از مردم سایر نقاط استان و استان‌های همجوار دعوت می‌کنیم که به جشنواره بیایند و امیدواریم همه با هم از اتفاقات خوبی که در این جشنواره رقم می‌خورد، بهره‌مند بشویم.