رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به آغاز روند مقدماتی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از داوطلبان مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات خواست در مهلت مقرر (۲۱ تا ۲۷ مهرماه) نسبت به استعفا از سمت‌های خود اقدام و تأیید مراجع ذی‌ربط را اخذ کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی با بیان این مطلب که دوره هفتم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود گفت: در این دوره تمامی مراحل، از جمله اخذ رای و شمارش آرا نیز به صورت تمام الکترونیکی است و این موضوع دقت و شفافیت بیشتر و سرعت در اعلام نتایج را در پی خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه افزود: دسته‌ای از مقامات به واسطه مقام و شغل خود، به شرح ماده ۴۱ قانون انتخابات از داوطلب شدن در انتخابات محرومند، مگر آنکه ۳ ماه پیش از ثبت نام، از سِمت خود استعفا دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه مهلت استعفای این دسته از داوطلبان را ۲۱ الی ۲۷ مهرماه بیان کرد و گفت: استعفای مشمولین ماده ۴۱ باید مورد پذیرش مقام ذی‌ربط قرار گیرد در غیر این‌صورت حق ثبت نام نخواهند داشت.

وی افزود: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی‌ آغاز و تا ۲۷ دی‌ ادامه خواهد داشت.

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.