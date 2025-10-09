پخش زنده
استاندار گیلان گفت: با استفاده بهینه از منابع آبی و تکمیل طرحهای تصفیه فاضلاب در گیلان، کمبودها و مشکلات زیست محیطی استان کاهش و رفاه مردم افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حقشناس امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه گیلان که با حضور محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در سالن غدیر استانداری برگزار شد، گفت: در حالی که میانگین بارندگی کشور در سال آبی گذشته کمتر از ۱۵۰ میلیمتر بود، میزان بارش در گیلان در برخی مناطق با چالشهایی همراه است.
استاندار گیلان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه مصرف بهینه آب، گفت: راهکارهای اجرایی متعددی برای مدیریت منابع آبی در سطح استان ارائه شده و تلاش میکنیم با ترویج استانداردهای مصرف، از هدررفت آب جلوگیری کنیم.
وی ضمن قدردانی از همکاری مردم و کشاورزان در حفظ منابع آبی، گفت: مشارکت مردم و مسئولان موجب میشود بتوانیم بحرانهای احتمالی ناشی از کمآبی را به حداقل برسانیم و پایداری منابع را تضمین کنیم.
استاندار گیلان در ادامه با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند و آلایندههای صنعتی در استان، گفت: میانگین مدیریت پسماند در گیلان کمتر از ۳۰ درصد است، در حالی که استانداردهای جهانی در این حوزه بسیار بالاتر است که باید در این مسیر گام برداریم.
هادی حق شناس با بیان اینکه این استان به دلیل میزان جمعیت، فعالیت صنایع و آمار بالای گردشگری، به برنامهریزی دقیق تری در حوزه پسماند نیاز دارد، افزود: به رغم فعالیت ۲۶ مرکز پسماند در گیلان، این استان زباله سوز صنعتی ندارد و دولت در حال پیگیری طرحهای نوین از جمله تبدیل بخشی از زبالهها به گاز با همکاری صنایع سیمان است که با اجرای این طرحها، پیشبینی میشود در ماههای آینده دست کم ۵۰ درصد از وضعیت مدیریت پسماند استان بهبود یابد.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفت طرحهای آب و فاضلاب در گیلان، گفت: از هزار کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر رشت، حدود ۴۰ درصد اجرا شده و از ۳ تصفیه خانه در دست ساخت، یک تصفیه خانه به بهره برداری رسیده و طرحهای فاضلاب مناطق مسکن مهر و خرمشهر در رشت در حال تکمیل هستند.
استاندار گیلان افزود: با وجود محدودیت منابع و شرایط خشکسالی ، ۵۶ طرح مرتبط با آب و فاضلاب در سطح استان شناسایی شده که از این طرحها ۱۱ طرح هم اکنون در دست اجرا است و دیگر طرحها در مرحله مطالعه و برنامهریزی قرار دارند.
هادی حق شناس با تأکید بر اهمیت این طرحها در توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم، افزود: استفاده بهینه از رودخانهها و منابع آبی، ساخت شبکههای جدید و بهره برداری از تصفیه خانهها از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم در گیلان است.
وی همچنین احیای تالابها و حفظ محیطهای طبیعی را بخشی از سیاستهای کلان دولت چهاردهم در استان عنوان کرد و گفت: اجرای شبکههای فاضلاب شهری، احیای تالابها و مدیریت صحیح منابع آبی از برنامههای مهم استانداری در مسیر توسعه متوازن گیلان است.
حقشناس در پایان با اشاره به نقش گردشگری در اقتصاد گیلان، گفت: محیطهای طبیعی و تالابهای گیلان باید با رعایت اصول محیط زیستی و بهرهبرداری پایدار حفظ شوند تا توسعه اقتصادی و حفاظت از اکوسیستم استان هم زمان محقق شود.