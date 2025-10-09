به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی در جلسه بررسی عملکرد صدور سند به تفکیک شهرستان در واحد‌های ثبتی با اشاره به این که صدور سند مالکیت خانه‌های روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر یکی از اولویت‌های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است گفت: تا به حال برای ۲ هزار و ۱۶۰ روستای آذربایجان غربی، ۲۰۳ هزار سند مالکیت خانه‌های روستایی معادل ۹۱ درصد صادر شده و ۹ درصد باقی مانده نیز در آینده‌ای نزدیک صادر خواهد شد.

حمید شایان مهر با بیان این که این قانون شامل شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر هم می‌شود افزود: صد در صد شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر استان منجر به صدور سند مالکیت شده است.

او با تاکید بر این که باید همه مالکان نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به تک برگ شمیمی سبز رنگ اقدام کنند خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جامع حدنگار فرجه قانونی در سال ۱۳۹۸ تموم شده و اگر مالکان معامله‌ای چه به صورت قطعی و چه به صورت رهنی برای اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود داشته باشند باید سند مالکیت تک برگ شمیمی و به رنگ سبز رنگ را اخذ کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامى آذربایجان غربى نیز در این جلسه گفت: طبق برنامه و پیش‌بینى امسال، هفت هزار جلد سند براى املاک روستایى و شهرهاى زیر ٢٥ هزار نفر با همکارى اداره کل ثبت اسناد به متقاضیان اعطا خواهد شد.

علیرضا مقدم اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده معادل ٧٩ درصد به ثبت اسناد ارسال شده تا مورد داورى و بررسى هیات سند قرار گیرد.

او ادامه داد: تا به حال براى بیش از چهار هزار پرونده، راى صادر و حدود سه هزار و ٧٠٠ جلد سند معادل ۵۳ درصد نیز صادر شده است.