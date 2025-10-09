کشاورزان و مرغداران مناطق سردسیر استان مرکزی شرایط نگهداری از مرغ و محصولاتی مانند ذرت و انگور در دمای کمینه شبانه کمتر از ۵ درجه سانتیگراد را مد نظر داشته باشند.

آسیب‌پذیری ذرت و انگور از برودت هوا و ضرورت توجه به دمای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۳ استان مرکزی در سال جاری صادر شد.

توصیف سامانه: نفوذ توده هوای سرد

زمان شروع: شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

زمان پایان: صبح دوشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۱

نوع مخاطره: به دلیل نفوذ توده هوای سرد به کشور دمای کمینه شبانه در برخی مناطق سردسیر استان به کمتر از ۵ درجه سلسیوس خواهد رسید که می‌تواند موجب خسارت به برخی محصولات کشاورزی حساس به این محدوده دمایی از جمله ذرت و انگور شود.

منطقه اثر: کمیجان، خنداب، شازند، فراهان، غرق آباد، اراک و ارتفاعات شرقی شهرستان‌های ساوه و زرندیه

اثر مخاطره: احتمال سرمازدگی برخی محصولات کشاورزی در مناطق سردسیر استان.

توصیه:

تسریع در برداشت محصولات کشاورزی حساس به دما‌های کمتر از ۵ درجه سلسیوس با مشورت کارشناسان کشاورزی؛

تنظیم دمای گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و موارد مشابه.