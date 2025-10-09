با تایید طرح خط انتقال گاز جدید برای بردسکن و کاشمر، مشکل افت فشار گاز در این ۲ شهرستان به‌طور کامل برطرف می‌شود.

در شرایط فعلی، محدودیت اعتبارات و همچنین ناترازی انرژی شدت گرفته است، هر مقدار طرح‌های توسعه گازرسانی را افزایش دهیم بر ناترازی‌ها افزوده خواهد شد، به همین علت روند طرح‌های توسعه در شرکت ملی گاز و نیز استان کند و در بعضی جا‌ها متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اجرای طرح‌های شرکت گاز خراسان رضوی امروز در جلسه شورای اسلامی خراسان رضوی گفت:

ایمانی فر گفت: در شرایط فعلی برنامه‌ای برای افزایش و توسعه گازرسانی نداریم.

وی بیان کرد: برخی طرحهای توسعه‌ای در استان خراسان رضوی به ویژه در ۲ شهرستان بردسکن و کاشمر، به دلیل همین محدودیت‌ها متوقف شده است، اما امیدواریم پس از رفع مشکلات اعتباری، اجرای این طرح‌ها دوباره آغاز شود.

هم اینک همه شهر‌ها و دستکم ۸۵ درصد روستا‌های واجد شرایط استان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

خراسان رضوی با حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار مشترک پس از تهران بزرگ، بیشترین مشترک گاز کشور را دارد.

شرکت گاز خراسان رضوی همچنین گاز نیروگاه‌های توس، راشد تربت حیدریه، سبزوار، شریعتی، شمس، فردوسی، مشهد و خیام نیشابور را تامین می‌کند.