استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم رفع مشکلات زیرساختی برق، گاز، آب و اینترنت تأکید کرد.

وی افزود: برق مجتمع بدون مشارکت در احداث پست برق توسط شرکت توزیع نیروی برق استان تامین می‌شود.

استاندار در ادامه به تامین گاز مجمتع اشاره کرد و گفت: گاز مورد نیاز مجتمع از طرف مجری هشت هزار و ۲۰۰ مترمکعب عنوان شده و این مقدار در حال حاضر از طرف شرکت گاز تائید شده و تاکید شد مجوز میزان هشت هزار و ۲۰۰ مترمکعب مورد نیاز، صادر شود.

وی تصریح کرد: برای تامین آب مجتمع باید با هزینه گزافی آب از رودخانه زهره به طول ۱۷ کیلومتر انجام می‌شد، که شرکت آب منطقه‌ای با راهکار اساسی تامین آب این مجمتع را با حفر چاه اکتشافی و با هزینه مقرون به‌صرفه انجام می‌دهد.

رحمانی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات زیرساختی شرکت، اتصال به شبکه فیبرنوری است، خاطرنشان کرد: هزینه اجرای هر کیلومتر فیبرنوری ۵۰۰ میلیون تومان است که این مورد نیز به صورت مشارکتی بین مخابرات و شهرک‌های صنعتی انجام می‌شود.

وی افزود: مجری طرح در تکمیل پروژه باید به شکلی برنامه‌ریزی کند که ماهانه این پروژه پنج درصد پیشرفت داشته باشد و تا هفته دولت سال آینده آماده بهره‌برداری شود.

رحمانی بیان کرد: میزان سرمایه هزینه شده در این پروژه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است و برای تکمیل به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است و در صورت تکمیل سالانه ۲۰۰ هزار لیتر الکل تولید و زمینه اشتغال ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم فراهم می‌شود.