آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۷۰ هزار و ۳۸۵ تومان و دلار اسکناس ۷۲ هزار و ۴۹۶ تومان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از اول بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری، رسماً سامانه نیما حذف شد. طبق سیاست جدید ارزی، رفع تعهد‌ها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تأمین ثبت سفارش‌ها نیز به‌طور کامل از طریق مرکز مبادله است.

معاملات نیما پیش از حذف کامل از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ با نرخ توافقی انجام می‌شد، و قیمت دلار در نیما که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان بود به‌یک‌باره با افزایش همراه شد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.

قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری در حالی هم‌اکنون، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه، در کانال ۷۰ هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال ۴۵ هزار تومان بود.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت، تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماه‌ها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما، در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.

قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با ثبات نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۲ هزار و ۴۹۶ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۷۰ هزار و ۳۸۵ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با ثبات نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۶۳۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۲ هزار و ۱۶۸ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۷۴۰ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۶۵ تومان است.