به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این جلسه مردم شهر گوگد به بیان مشکلات خود در حوزه‌های آب، برق، کشاورزی، راهداری و مخابرات پرداختند و مسئولان ادارات مربوطه هم پاسخگوی مشکلات و درخواست‌های مردم بودند.

رئیس اداره آب و فاضلاب گلپایگان در این نشست با بیان اینکه شهرستان گلپایگان تنها شهرستان در استان اصفهان است که شبکه جمع آوری فاضلاب ندارد، گفت: مهمترین دلیل اجرا نشدن شبکه جمع آوری فاضلاب در گلپایگان کمبود اعتبارات است.

قاسم حمزه لو افزود: شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان گلپایگان ۲۳۵ کیلومتر است که تکمیل آن به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیازدارد.

وی گفت: شبکه جمع آوری شهر فاضلاب شهرگوگد گلپایگان ۵۰۰ کیلومتر است که تاکنون ۴۵۰ کیلومتر آن اجرا شده است.

شهردار شهر گوگد هم با اشاره به مشکلات کمربندی شهر گوگد گفت: این کمربندی در سال ۱۳۷۳ احداث شده و تمامی اراضی احداث این کمربندی را مردم شهر گوگد واگذار کردند.

حسین علیمحمدی افزود: کمربندی شهر گوگد در سال ۱۳۷۳ از محدوده شهر خارج شده و در حریم شهر قرار گرفته است و این موضوع در کمیته ماده ۵ استان پیگیری شده و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

مهدی سرلک معاون سیاسی امنیتی فرمانداری گلپایگان هم در این جلسه گفت: مشکلات و درخواست‌های مردم شهر گوگد از طریق مسئولان ادارات مربوطه پیگیری و نتیجه آن به مردم اطلاع رسانی می‌شود.

برنامه نهضت پاسخگویی با هدف ارتقاء تعامل بین مسئولان و شهروندان و ایجاد فضای شفافیت و پاسخگویی برگزار می‌شود و نقش مهمی در آگاهی دستگاه‌های اجرایی به مطالبات و نیاز‌های مردم دارد.