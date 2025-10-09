پخش زنده
امروز: -
درششمین برنامه نهضت پاسخگویی مسئولان شهرستان گلپایگان به مشکلات مردم شهرگوگد رسیدگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این جلسه مردم شهر گوگد به بیان مشکلات خود در حوزههای آب، برق، کشاورزی، راهداری و مخابرات پرداختند و مسئولان ادارات مربوطه هم پاسخگوی مشکلات و درخواستهای مردم بودند.
رئیس اداره آب و فاضلاب گلپایگان در این نشست با بیان اینکه شهرستان گلپایگان تنها شهرستان در استان اصفهان است که شبکه جمع آوری فاضلاب ندارد، گفت: مهمترین دلیل اجرا نشدن شبکه جمع آوری فاضلاب در گلپایگان کمبود اعتبارات است.
قاسم حمزه لو افزود: شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان گلپایگان ۲۳۵ کیلومتر است که تکمیل آن به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیازدارد.
وی گفت: شبکه جمع آوری شهر فاضلاب شهرگوگد گلپایگان ۵۰۰ کیلومتر است که تاکنون ۴۵۰ کیلومتر آن اجرا شده است.
شهردار شهر گوگد هم با اشاره به مشکلات کمربندی شهر گوگد گفت: این کمربندی در سال ۱۳۷۳ احداث شده و تمامی اراضی احداث این کمربندی را مردم شهر گوگد واگذار کردند.
حسین علیمحمدی افزود: کمربندی شهر گوگد در سال ۱۳۷۳ از محدوده شهر خارج شده و در حریم شهر قرار گرفته است و این موضوع در کمیته ماده ۵ استان پیگیری شده و تاکنون به نتیجهای نرسیده است.
مهدی سرلک معاون سیاسی امنیتی فرمانداری گلپایگان هم در این جلسه گفت: مشکلات و درخواستهای مردم شهر گوگد از طریق مسئولان ادارات مربوطه پیگیری و نتیجه آن به مردم اطلاع رسانی میشود.
برنامه نهضت پاسخگویی با هدف ارتقاء تعامل بین مسئولان و شهروندان و ایجاد فضای شفافیت و پاسخگویی برگزار میشود و نقش مهمی در آگاهی دستگاههای اجرایی به مطالبات و نیازهای مردم دارد.