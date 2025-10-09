پخش زنده
یک شرکت تولید تجهیزات الکترونیکی با تکیه بر دانش و تخصص ایرانی بیش از ۲۲ محصول متنوع را در شهرک صنعتی خرمشهر طراحی و تولید می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شرکت فناپ تک یکی از مجموعههای پیشرو در حوزه فناوری و تولید تجهیزات الکترونیک در شهرک صنعتی خرمشهر است.
شرکتی که با تکیه بر دانش و تخصص ایرانی توانسته بیش از ۲۲ محصول متنوع را در حوزههای بانکی و پرداخت، دیجیتال، انرژی و نرم افزار طراحی و تولید کند.
دستگاههای کارتخوانِ خود دریافت و خودپرداز، دستگاههای خدمات الکترونیک، کاغذهای آنها و مودمهای اینترنت با دور زدن تحریمها بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور را تامین می کند.
در این مجموعه، از طراحی و مهندسی تا ساخت و بستهبندی، انجام می شود.
با فعالیت حدود ۲۰۰ نیروی بومی، ظرفیت تولید سالانه این مجموعه ۴۰۰ هزار محصول است.
محصولاتی که با صادرات به کشورهای عراق، سوریه و ونزوئلا، نام صنعت ایرانی را در بازارهای جهانی مطرح کرده است.
این کارخانه با توسعه تولید ملی و اشتغالزایی امروز نمادی از توان داخلی و تکیه بر دانش ایرانی در مسیر پیشرفت صنعت کشور به شمار میرود.