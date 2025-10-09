به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیکر مطهر جانباز سرافراز، شهید قاسم مولایی خانقاه، در میان حضور پرشور مردم در گلزار شهدای باغ رضوان تشییع شد.



شهید مولایی خانقاه در سال ۱۳۶۵، در عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه از ناحیه نخاع سینه و دست چپ مجروح شد او سال‌ها در بستر جانبازی، صبورانه مقاومت کرد و امروز، پس از نزدیک به چهار دهه، دعوت یاران شهیدش را لبیک گفت.



باغ رضوان امروز میزبان مردی شد که درد را به جان خرید تا عزت این سرزمین بماند...

و مردم ارومیه با صدای بلند تکرار کردند: شهید، راهت ادامه دارد.