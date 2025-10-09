به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده انتظامی تکاب گفت: فردی با هویت معلوم که در تهران مرتکب قتل شده و متواری شده بود در تکاب شناسایی و دستگیرشد.

سرهنگ طالب محمد قلی زاده افزود: با بکارگیری منابع خبری و گسترش چتر اطلاعاتی در عملیاتی منسجم مخفیگاه قاتل شناسایی و نامبرده دستگیر شد.

وی گفت: در بازرسی از خودرو نامبرده مقدار ۲ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی تکاب گفت: پرونده مقدماتی تشکیل و در معیت متهم به مرجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی تحویل و روانه زندان شد.