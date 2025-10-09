پخش زنده
اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشورمان در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازیهای هفته دوازدهم فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ لیگ برتر فوتسال ایران مشخص شدند:
جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴
* پالایش نفت بندرعباس- بهشتی سازه گرگان
داوران: حسین امیری، علیرضا حسینزاده، جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، ولی اله رضایی ناظر: سید صدرالدین موسوی
* پالایش نفت اصفهان - شهرداری ساوه
داوران:مجید فراهانی، میلاد سعیدی، دانیال منصوری، رامین عاشری، شاهین عباسی ناظر: مهران جعفری
* پالایش نفت شازند - فولاد زرند ایرانیان
داوران: حمید سلیمانی، علی اسماعیل سزاری، بهنام نبی پور و محسن لطفیزاده و محمدعلی آقایی ناظر: سید پژمان رضایی
شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
*گهر زمین سیرجان - جوادالائمه شهرکرد
داوران: محمد شرونی، میلاد مستان، محمدمهدی حقوقی، مهدی ابراهیمی و مرتضی تبریزی ناظر: احمد جباری
* مس سونگون - پردیس قزوین
داوران: وحید سلیمانی، بهنام اختیاری، سید سجاد فتحی، بهادر نوروزی و میلاد خانجانی ناظر: ابراهیم مسیبی
* عرشیا آذربایجان شهرقدس- گیتی پسند اصفهان
داوران: محمدجواد احتشام، مجتبی بختیاریان، هادی ترابی، هادی لطفی و رضا ملکی ناظر: بهمن غفاری
* سنایچ ساوه - فولاد هرمزگان
داوران: فرزین صالح، مجید اکبری، مهدی کرد، بهشاد پنجه زاده و محمد نوروزی ناظر: علیرضا رجبی