به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازی‌های هفته دوازدهم فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ لیگ برتر فوتسال ایران مشخص شدند:

جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴

* پالایش نفت بندرعباس- بهشتی سازه گرگان

داوران: حسین امیری، علیرضا حسین‌زاده، جواد دهقانی، سعید قربانی زاده، ولی اله رضایی ناظر: سید صدرالدین موسوی

* پالایش نفت اصفهان - شهرداری ساوه

داوران:مجید فراهانی، میلاد سعیدی، دانیال منصوری، رامین عاشری، شاهین عباسی ناظر: مهران جعفری

* پالایش نفت شازند - فولاد زرند ایرانیان

داوران: حمید سلیمانی، علی اسماعیل سزاری، بهنام نبی پور و محسن لطفی‌زاده و محمدعلی آقایی ناظر: سید پژمان رضایی

شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴

*گهر زمین سیرجان - جوادالائمه شهرکرد

داوران: محمد شرونی، میلاد مستان، محمدمهدی حقوقی، مهدی ابراهیمی و مرتضی تبریزی ناظر: احمد جباری

* مس سونگون - پردیس قزوین

داوران: وحید سلیمانی، بهنام اختیاری، سید سجاد فتحی، بهادر نوروزی و میلاد خانجانی ناظر: ابراهیم مسیبی

* عرشیا آذربایجان شهرقدس- گیتی پسند اصفهان

داوران: محمدجواد احتشام، مجتبی بختیاریان، هادی ترابی، هادی لطفی و رضا ملکی ناظر: بهمن غفاری

* سن‌ایچ ساوه - فولاد هرمزگان

داوران: فرزین صالح، مجید اکبری، مهدی کرد، بهشاد پنجه زاده و محمد نوروزی ناظر: علیرضا رجبی