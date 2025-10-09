به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متقاضیان طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن از کُندی اجرای طرح‌های زمین و مسکن در شهر جدید امیر کبیر گلایه دارند.

برخی متقاضیان طرح جوانی جمعیت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفتند از سه سال گذشته به عنوان متقاضی واجد شرایط دریافت زمین ثبت نام کرده‌اند، اما با وجود مراجعه پی در پی هر سال به متقاضیان وعده سال بعد را می‌دهند.

یکی دیگر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت هم گفت قرار بوده زمین این طرح را سال ۱۴۰۲ تحویل بدهند، اما بدلیل آنچه آماده نبودن زمین عنوان کردند زمین همچنان تحویل نشده و با توجه به افزایش هزینه ساخت نسبت به سال ۱۴۰۲ دیگر امکان احداث و ساخت و ساز برای متقاضیان وجود ندارد.

برخی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن هم عدم تحویل قرارداد به متقاضیان، مشخص نبودن هزینه ساخت و نا مشخص بودن سهم آورده و زمان تحویل واحد‌ها را از جمله مشکلات متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید امیرکبیر دانست و گفت کُندی عملیات اجرایی احداث واحد‌ها باعث افزایش هزینه‌های ساخت شده و متقاضیان توان تامین قسط‌های آورده چند صد میلیونی تومانی را ندارند.

گروه خبری خبرگزاری صداوسیما برای پیگیری این طرح‌ها و پاسخ مطالبات مردمی به شهر جدید امیر کبیر رفت، اما با وجود هماهنگی قبلی و قرار ضبط گزارش مدیرعامل و مسئولان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر حاضر به مصاحبه نشدند.