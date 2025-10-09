پشه آئدس تقریبا در همه استان هرمزگان وجود دارد، اما همه این پشه‌ها ناقل ویروس تب دنگی نیستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: گروه‌های کارشناس هر روز از مناطق مستعد برای زیست پشه آئدس در همه سیزده شهرستان هرمزگان گونه‌های این پشه را صید می‌کنند تا مناطق در معرض خطر به تب دنگی را شناسایی و به مردم و رسانه‌ها معرفی کنند.

یحیی میرزاده گفت: پشه ناقل تب دنگی بیشتر در بندرعباس و بندرلنگه و دیگر شهر‌های ساحلی هرمزگان صید شده، زیرا آب‌های راکد و خور‌های این شهر‌ها محیطی مطلوب برای رشد و تخمگذاری پشه آئدس است.

باقری مدیر گروه حشره شناسی آزمایشگاه مرکز بهداشت هرمزگان هم گفت: حتی قطرات آب باقیمانده در زیر گلدانی‌ها و محل خروج آب کولر‌های گازی نیز برای زیست و رشد و تخم ریزی پشه آئدس، محیطی مناسب فراهم می‌کند که ضروری است هم شهرداری‌ها و هم مردم برای بهسازی محیط زیست، خانه‌ها و محله‌های خود بیشتر بکوشند.

پشه آئدس روز‌ها فعال است و هر پشه می‌تواند روزانه از ۳۰ انسان خونخواری کند و اینگونه آنان را مبتلا کند.

علایم بیماری تب دنگی در روز‌های نخست ابتلا ممکن است خفیف باشد و حتی شبیه سرماخوردگی به نظر برسد از همین رو ضروری است مردم در صورت بروز علائمی شبیه سرماخوردگی نیز به پزشک مراجعه کنند.

تب دنگی در نهایت سبب خونریزی از بینی می‌شود و ممکن است به مرگ فرد مبتلا نیزمنجر شود.

به گفته مسئولان بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکنون فوت بر اثر بیماری تب دنگی در هرمزگان گزارش نشده، اما احتمال گسترش شیوع این بیماری و فوت ناشی از آن در همه سیزده شهرستان هرمزگان وجود دارد.