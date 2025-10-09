پخش زنده
فعالیت ۶۴ روستا بازار در کشور، فرصتی برای رونق اقتصاد محلی و حذف واسطه گری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه تعاونی ها، تشکلها و نظامهای بهره برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه فروشگاههای روستا بازار در مراکز شهرها راهاندازی میشوند و متناسب با ظرفیت هر منطقه، امکان تأسیس این مراکز در مبادی روستایی نیز فراهم است، گفت: روستا بازارها، بستر مناسبی برای دسترسی آسان تولیدکنندگان روستایی به بازارهای داخلی برای فروش بدون واسطه ایجاد کرده است.
محمدرضا شاه پسند افزود: راه اندازی سه هزار روستا بازار در برنامه دولت چهاردهم است که ۵۰۰ مرکز تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد و از این تعداد ۱۹۰ روستا بازار ۲۳ مهر افتتاح میشوند.
وی اضافه کرد: هدف، افزایش بیرویه تعداد این بازارها نیست بلکه رساندن کالا در نزدیکترین نقطه به مصرفکننده یا همان کوتاه کردن فاصله از مزرعه تا سفره است.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با بیان اینکه در این استان پارسال ۳۵ روستا بازار راه اندازی شد، گفت: در هفته دولت هم ۸ مرکز راه اندازی شد و تا ۲۳ مهر مجموع این تعداد به ۵۱ روستا بازار میرسد.
محسن حاج عابدی افزود: راه اندازی روستابازارها و بازارچههای محلی، همراه با سیاست گذاریهای کلان اقتصادی، میتواند به عنوان یک راهکار مؤثر در توسعه پایدار روستایی، افزایش اشتغال، کاهش فقر و تقویت چرخه تولید و مصرف داخلی عمل کندو گامی بلند برای تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی است.
سازمان تعاون روستایی با بیش از ۹ هزار تشکل و اتحادیه ملی، ظرفیت ویژهای برای جمعآوری سرمایههای خرد و تبدیل آنها به سرمایههای کلان برای برنامه ریزیهای پس از تولید دارد.