به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان، صدها کودک با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم غزه، در مقابل مسجد فیصل گرد هم آمدند. این برنامه با عنوان «راهپیمایی کودکان برای غزه» از سوی جماعت اسلامی پاکستان برگزار شد.

کودکان شرکت‌کننده با لباس‌های فلسطینی و پلاکاردهایی با مضامین همبستگی اسلامی، خواستار پایان فوری حملات رژیم صهیونیستی و حمایت عملی امت اسلامی از مردم غزه شدند.

مسئولین این راهپیمایی اعلام کردند که هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی، تقویت روحیه مقاومت و بیداری در میان نسل جدید است.

در این تجمع اعلام شد که حمایت از فلسطین بخشی از سیاست اصولی مردم پاکستان است و این همبستگی مردمی تا پایان اشغالگری ادامه خواهد داشت.

این‌جا اسلام‌آباد است؛ جایی که صدای کودکان پاکستانی، پژواکی از فریاد مظلومان غزه را به گوش جهانیان رساند.