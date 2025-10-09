به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان: رسانه ملی در زنجان نقشی بی‌بدیلی در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت ایفا می‌کند.سرهنگ پاسدار سید شمس‌الدین موسوی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان زنجان، با صدور پیامی خطاب به مدیرکل صداوسیمای استان، از برنامه‌ریزی شایسته و پوشش رسانه‌ای گسترده صداوسیما در هفته دفاع مقدس تشکر و قدردانی کرد.

تأثیر عمیق بر نسل جواندر این پیام، سرهنگ موسوی به تولید و پخش برنامه‌های فاخر و اثرگذار توسط صداوسیمای استان اشاره و تأکید کرده است که این آثار، به‌ویژه برای نسل جوان، تأثیری بی‌بدیل در آشنایی با ارزش‌ها و حماسه‌های دفاع مقدس دارد.

نمونه‌ای از تعهد و رسالت رسانه ملیوی با بیان مراتب قدردانی از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان خدوم صداوسیمای استان، تولید و پخش مجموعه‌ای از برنامه‌های شاخص همچون برنامه زنده تلویزیونی «لباس خاکی»، برنامه رادیویی «یک آسمان ستاره»، گزارش‌های فاخر خبری، مستندهایی ارزشمند از شهدا و ایثارگران، را نمونه‌های درخشانی از تعهد، تخصص و رسالت رسانه ملی در پاسداشت یاد و خاطره شهدا دانست.

نقش رسانه در انتقال ارزش‌های ماندگارمدیرکل بنیاد حفظ آثار تصریح کرده است که اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای صداوسیمای زنجان، سهم بسزایی در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به جامعه، و تقویت روحیه ایثار و مقاومت در میان نسل‌های آینده دارد.