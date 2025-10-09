پخش زنده
فرماندار کرمانشاه گفت: بخش کوزران با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه کشاورزی، دامداری و گردشگری، میتواند به یکی از محورهای اصلی توسعه استان تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، محمدرضا آمویی، فرماندار کرمانشاه در جریان سفر دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه به بخش کوزران که با همراهی معاونان استاندار و مدیران اجرایی استان انجام شد، با اشاره به پیشینه تاریخی و انقلابی این منطقه اظهار کرد: بخش کوزران با وسعتی حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع و متشکل از ۱۱۳ روستا، در دوران دفاع مقدس بیش از ۹۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است و این منطقه از گذشته تا امروز همواره در دفاع از میهن و ارزشهای اسلامی پیشتاز بوده است.
وی افزود: جمعیت این بخش بر اساس سرشماری حدود ۱۷ هزار نفر است که در فصل تابستان به بیش از ۲۵ هزار نفر افزایش مییابد. ترکیب جمعیتی کوزران شامل برادران اهل حق، اهل سنت و تشیع است که در کنار یکدیگر با همدلی و وحدت زندگی میکنند.
فرماندار کرمانشاه در ادامه به ظرفیتهای مهم اقتصادی کوزران اشاره کرد و گفت: این منطقه در حوزه کشاورزی و دامداری از قطبهای مهم استان است و گوسفند نژاد سنجابی که در سطح کشور شناختهشده است، متعلق به این منطقه است. همچنین ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری کشاورزی وجود دارد که میتواند به عنوان یکی از محورهای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.
آمویی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات و مطالبات مردم اشاره کرد و بیان داشت: بهبود محور ارتباطی سراب نیلوفر – کوزران یکی از اولویتهای اساسی است چرا که این مسیر به دلیل حجم تردد بالا و حوادث متعدد نیازمند تسریع در عملیات اصلاح و بهسازی است که با پیگیریهای انجامشده در مراحل نهایی قرار دارد.
وی همچنین خواستار تسریع در اجرای طرحهای آبرسانی و سامانه سردسیری کوزران شد و افزود: در حوزه آب شرب، چندین مجتمع از جمله میل مریوانی و عباسآباد نیاز به حمایت و تخصیص ویژه دارند و همچنین طرحهای مطالعهشده آبرسانی شهرستانی باید هر چه سریعتر اجرایی شوند.