به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر عامل شرکت فرآوری کاغذ در دولت آباد گفت: این نیروگاه تولید برق از دیزل است که با توجه به نظر کارشناسان و کمبود انرژی گاز و نیاز ۵ مگاواتی تولید برق برای مصرف شرکت به این صورت انتخاب شده است.

محمد صلصال افزود: این نیروگاه در مدت شش ماه به همت متخصصان داخلی و خارجی با بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه راه اندازی شد و به عنوان یک مسوولیت اجتماعی و کمک به مصرف برق در منطقه کمک کردیم.

وی گفت: در این طرح از ۴ دستگاه دیزل، پی ال سی، تابلو‌ها و تجهیزات روز دنیا استفاده شده تا بهترین بهره وری را داشته باشد و از نظرکیفی، کمی و امنیتی در تولید برق کمک کند.

