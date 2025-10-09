به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سی و دومین اجلاس سراسری نماز امروز در رشت برگزار شد و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی، از تلاش‌ها و اقدامات سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ترویج فرهنگ اقامه نماز قدردانی شد.

این مراسم در سالن شهدای نیروی انتظامی رشت با حضور میهمانان داخلی و خارجی و مسئولان ارشد کشوری برگزار شد.

در این اجلاس طی لوحی ازسوی رئیس‌جمهور از رئیس سازمان زندان‌ها بعنوان یکی از دستگاه‌های موفق در گسترش فرهنگ اقامه نماز قدردانی شد.

ابراهیمی قائم‌مقام سازمان زندان‌ها در این مراسم حضور داشت و لوح تقدیر را دریافت کرد.

متن حکم صادره به این شرح است:

نماز، باب استعانت از بارگاه خداوند رحمان، میقات عاشقان و وسیله تقرب رستگاران است و اقامه و اشاعه این فریضه حیات‌بخش تکلیف الهی و آسمانی است که همگان، به ویژه صاحبان همت والا، به آن اهتمام می‌ورزند. بی‌شک تجلی آثار و برکات بی‌بدیل این موهبت الهی، اثربخش‌ترین عامل نیکبختی و زدودن غفلت‌ها در جامعه است. با ارج نهادن به وظیفه‌شناسی قابل تقدیر و عملکرد متعهدانه سازمان زندان‌ها، با الهام از رهنمود‌ها و معنویات مقام معظم رهبری، در مسیر استحکام و ترویج فرهنگ نماز، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های ارزشمند جناب عالی و تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران آن دستگاه که در گسترش فرهنگ اقامه نماز موفق به کسب عنوان دستگاه شایسته تقدیر در سال ۱۴۰۳ شده‌اید، صمیمانه قدردانی می‌نماییم. امید است با مدد جستن از الطاف بی‌کران پروردگار یکتا، اعمال نیک و خالصانه شما همچون گوهر نورانی در کارنامه معنوی‌تان بدرخشد و منشاء اجر و عطیه ربانی باشد.