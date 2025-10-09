معاون وزیر جهاد کشاورزی از صادرات محصولات کشاورزی ایران به ۸۰ کشور جهان خبر داد و گفت: درآمد‌های ارزی حوزه باغبانی از ۲.۹ میلیارد دلار به ۴.۳ میلیارد دلار افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدمهدی برومندی گفت: بخش کشاورزی، سنگر امنیت غذایی کشور است و باید همزمان با تأمین غذای ۹۰ میلیون ایرانی، پاسدار منابع آب و خاک برای آیندگان باشد.

وی با بیان اینکه ایران کشوری بزرگ است و نمی‌توان با واردات محدود نیاز غذایی آن را پاسخ داد، افزود: تکیه بر دانش بومی و ظرفیت‌های داخلی تنها راه پایداری امنیت غذایی کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سالی پرچالش برای دولت چهاردهم گفت: از آغاز فعالیت دولت تا امروز با شرایط دشوار خشکسالی، کمبود برق و محدودیت بودجه مواجه بوده‌ایم، اما با وجود همه این مشکلات، تراز تجاری بخش کشاورزی در سال گذشته مثبت سه میلیارد دلار ثبت شد.

برومندی همچنین از افزایش چشمگیر درآمد‌های ارزی حوزه باغبانی از ۲.۹ میلیارد دلار به ۴.۳ میلیارد دلار خبر داد و تأکید کرد: این موفقیت حاصل همراهی کشاورزان و مردم در برابر شرایط سخت اقتصادی بوده است.

وی با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی ایران به ۸۰ کشور جهان گفت: به‌زودی شناسنامه‌دار کردن محصولات برای حضور در بازار‌های داخلی و خارجی الزامی می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه پسته در صادرات کشور افزود: پسته سالانه حدود ۱.۷ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه دارد و ایران با ۶۵۰ هزار هکتار باغ پسته از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهان است.

به گفته برومندی با برنامه‌ریزی دقیق دولت و تعامل مثبت با اتحادیه اروپا، مشکلات صادرات پسته ایران به این اتحادیه برطرف شد و اروپا در نامه‌ای رسمی از کیفیت و سلامت پسته ایرانی قدردانی کرده است.

وی همچنین از پیگیری برای حذف پسته از فهرست محصولات پرآب‌بر و کاهش تعرفه گمرکی صادرات آن خبر داد.