نشست فنی امیر قلعهنویی برای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ٢۴ ساعت پیش از دیدار تیمهای ملی روسیه و ایران، امیر قلعهنویی با تشکیل جلسه فنی، وضعیت حریف فردا را برای شاگردانش تشریح کرد.
در این جلسه فنی، سرمربی تیم ملی ضمن بیان نکاتی از جلسات تمرینی گذشته و توضیحاتی درباره تمرین امشب، درباره وضعیت فنی تیم ملی روسیه نیز با بازیکنان صحبت کرد.
پخش تصاویری از بازیهای گذشته روسیه و توضیحاتی درباره نقاط ضعف و قوت روسیه بر اساس آنالیز انجام شده از سوی کادر فنی، دیگر بخشهای این جلسه فنی بود.
تیم ملی فوتبال کشورمان امشب از ساعت ٢٠ به وقت محلی (٢٠:٣٠ به وقت تهران) آخرین جلسه تمرینی خود را در روسیه برگزار خواهد کرد.