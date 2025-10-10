به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی در جلسه شورای حقوقی تعزیرات حکومتی همدان گفت: متخلفان علاوه بر ضبط کامل دستگاه‌ها، به پرداخت جریمه‌ای معادل یک تا سه برابر ارزش کالا محکوم می‌شوند.

او با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با قاچاق ماینر (دستگاه‌های استخراج رمز ارز) افزود: قاچاق ماینر نه‌تنها مصداق بارز تخلف اقتصادی است، بلکه به‌دلیل مصرف بالای برق، فشار مضاعفی بر شبکه انرژی کشور وارد می‌کند و موجب اختلال در تأمین برق برای مصارف عمومی و صنعتی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به افزایش پرونده‌های مربوط به قاچاق ماینر در استان افزود: تعزیرات حکومتی هیچ‌گونه مماشاتی در رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد و احکام صادره با هدف بازدارندگی و حمایت از حقوق عمومی اجرا می‌شوند.

یونسی تاکید کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افرادی که اقدام به قاچاق ماینر می‌کنند، علاوه بر ضبط کامل تجهیزات و دستگاه‌های کشف‌شده، به پرداخت جریمه‌ای معادل یک تا سه برابر ارزش کالا محکوم خواهند شد.