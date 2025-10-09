به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛دبیر همایش قدردانی از مبلغان فصلی مجازی قمی فعال در دفاع مقدس ۱۲ روزه با اشاره به اینکه در این مدت، همراه با همه مردم کشور حوزویان و مبلغان دینی هم در زمینه تولید محتوا برای ایران سهم داشتند گفت: حوزویان در قالب گروه‌ها و مراکز مختلف حوزوی و در سکوهای داخلی و خارجی حضور داشتند و صدایی برای ایران اسلامی بودند.

حجت الاسلام محمد جواد چگینی افزود: در این همایش سعی شده از ۱۲ گروه و مدیر فعال و برتر حوزوی که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه نقش پر رنگی داشتند قدر دانی شود.

رئیس مرکز فضای مجازی کشور هم در این همایش حضور و فعالیت در فضای مجازی برای مقابله با جنگ دشمنان را ضروری دانست و گفت: از ابتدای امسال و از زمان قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه حملات سایبری داشتیم و امروز هم باجنگ سایبری روبه‌رو هستیم و دشمن در این حملات موفقیت و توفیقی نداشته و در تمام زد و خورد‌ها شکست خورده است.

سید محمد امین آقا میری با تاکید بر اینکه حوزه عملیات روانی و مدیریت افکار جز جنگ محسوب می‌شود افزود: در جنگ ۱۲ روزه در زمینه عملیات روانی به یک قله و اوج رسیدیم و فعالان فضای مجازی در این جنگ مناسب عمل کردند.