وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تسریع در تامین مسکن ایثارگران تاکید کرد و گفت : مدیران کل استان‌ها و شهر‌های جدید مسئول پیگیری امور این قشر هستند تا مشکلات آنها هر چه سریع‌تر رفع شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی با مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران ، بر ضرورت تسریع در روند تأمین مسکن برای جامعه ایثارگران تاکید ویژه‌ای شد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به تفاهم‌نامه سال گذشته وزارتخانه با بنیاد شهید، گفت:حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران باید به عنوان اولویت اصلی در دولت چهاردهم دنبال شود.

فرزانه صادق افزود:مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، مدیران عامل شهرهای جدید و مدیران راه‌آهن به عنوان مسئولان امور ایثارگران منصوب شده‌اند تا فرایند تأمین مسکن و رفع مشکلات این قشر سرعت بگیرد.

وی همچنین به مشکلات تأمین زمین در کلان‌شهرها و مناطق شمالی اشاره و اعلام کرد وزارت راه و بنیاد شهید به دنبال راهکارهایی مانند مولدسازی اراضی و استفاده از اراضی بنیاد هستند تا بتوانند پاسخگوی نیاز ایثارگران باشند.

وزیر راه و شهرسازی از طرح واگذاری گروهی زمین‌های آماده‌سازی شده به ایثارگران به عنوان یکی از راهکارهای مهم یاد کرد و گفت که تلاش می‌شود با تمرکز بر شهرهای پیرامونی تهران، بخشی از مشکلات تامین مسکن این قشر برطرف شود.

همچنین وی تأمین مسکن مادران شهدا را یکی از برنامه‌های اولویت‌دار وزارتخانه دانست و بر لزوم اجرای کامل و دقیق بخشنامه‌های مربوط به تأمین مسکن ایثارگران در سراسر کشور تأکید کرد.

معاون مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و نماینده وزیر در امور پیگیری مسکن ایثارگران، مهدی امیدی، نیز در این نشست گزارشی از عملکرد هفت ماهه ارائه داد و اعلام کرد که تاکنون ۶۵ درصد از برنامه تأمین مسکن ایثارگران پیشرفت داشته و ۳۲ هزار نفر موفق به دریافت زمین شده‌اند.

وی افزود: که وزارت راه در جریان جنگ ۱۲ روزه، مسکن موقت برای ۲۶ خانواده شهید در تهران فراهم کرده و ۱۴ واحد مسکونی خریداری کرده است.

امیدی در پایان گفت که تا پایان سال جاری در ۱۵ استان دیگر همه متقاضیان ایثارگر تعیین تکلیف خواهند شد و روند تامین مسکن برای این جامعه هدف به صورت جدی پیگیری می‌شود.