رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: خوشبختانه وحدت خوبی میان دولت، مجلس و دیگر قوا برای اجرای امور در کشور و در سطح استانها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محسن حاجی میرزایی در جلسه شورای برنامه ریزی گیلان، با اشاره به محدودیت منابع مالی ، گفت: باید برای جبران کمبود منابع، با ایدههای نو، ارائه راهکارهای جدید و شناسایی ظرفیتهای پنهان، مشکلات را حل کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص وجود ظرفیتهای عظیم در کشور در حوزههای مختلف، افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که کشور از ظرفیتهای عظیمی برخوردار است که تاکنون معطل ماندهاند و استفاده هوشمندانه از این ظرفیتها میتواند به رفع مشکلات استانها کمک کند.
وی اضافه کرد: همکاری با دولت و استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی در دستور کار قرار دارد و میتوان در شرایط محدودیت منابع هم با مولدسازی داراییها، رونق کسب و کار و بهره گیری از ظرفیتهای فرهنگی و تشکلها، راهکارهای عملی در این خصوص ارائه کرد.
حاجی میرزایی با قدردانی از نمایندگان، مدیران و مسئولان استانی و ملی گفت: ما در کنار شما هستیم و تا حد توان برای کاهش مشکلات تلاش خواهیم کرد و امیدواریم این سفر گامی مؤثر در حل مسائل گیلان باشد.