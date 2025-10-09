به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان پیش از ظهر امروز با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد که دراین دیدار‌ها تیم فوتسال بانوان سپاهان میزبان استقلال تهران بود و در نیمه نخست با نتیجه ۳ بر صفر باخت؛ در نیمه دوم هم استقلال بود که تیم برتر زمین بود و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر به برتری دست یافت.

تیم فوتسال بانوان پالایش نفت اصفهان نیز از فولاد هرمزگان پذیرایی کرد که در نیمه نخست با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد؛ پالایش نفت اصفهان در نیمه دوم موفق به جبران نتیجه نشد و با نتیجه ۳ بر صفر متحمل شکست شد.

در پایان هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان، پالایش نفت اصفهان و سپاهان در جدول رده‌بندی با یک امتیاز به ترتیب دهم و یازدهم هستند.