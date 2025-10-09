نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل ایلیا کودک ۱۰ ساله اهل رشت امروز با حضور متهم، اولیای‌دم، نماینده دادستان و وکلای طرفین به طور علنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با وقوع قتل یک کودک ده‌ساله در رشت که افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم این جنایت امروز در دادگستری کل استان گیلان با حضور متهم، اولیای‌دم، نماینده دادستان و وکلای طرفین به صورت علنی برگزار شد.

دادسرای مرکز استان، با صدور کیفرخواست به اتهام «قتل عمد» و «رفتار خشونت‌آمیز علیه کودک» پرونده را جهت صدور حکم به محاکم کیفری یک استان ارسال کرد.

در این جلسه، اولیای دم با حضور در دادگاه خواستار اجرای حکم قصاص برای متهم شدند.

وکلای مدافع خانواده کودک نیز با ارائه مستندات پزشکی قانونی و گزارش‌های پلیس، بر عمدی بودن قتل و بی‌رحمی متهم تأکید کردند.

در ادامه جلسه رسیدگی، نماینده دادستان با اشاره به ابعاد این حادثه و تأثیر عمیق آن بر افکار عمومی خواستار اشد مجازات برای متهم شد تا درس عبرتی برای متعرضین به حقوق کودکان باشد.

قاضی پرونده نیز با تاکید بر اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه و حقوق کودکان و همچنین حساسیت اجتماعی بالای این پرونده تصریح کرد: این پرونده تحت نظارت ویژه دستگاه قضایی قرار گرفته و دادگاه کیفری استان با قاطعیت و بر اساس مستندات موجود، پیگیر اجرای عدالت خواهد بود و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با چنین جرایمی صورت نخواهد گرفت.