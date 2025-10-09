دیدار بسکتبال استقلال و شهرداری گرگان، مسابقات زورخانه‌ای قهرمانی آسیا و رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در جریان بازی‌های هفته دوم لیگ برتر بسکتبال، امروز دیدار دو تیم استقلال تهران و شهرداری گرگان را پخش می‌کند.

برنامه زنده «ورزش ایران» در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، از ساعت ۱۶ دیدار بین استقلال تهران و شهرداری گرگان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می کند.

شبکه ورزش هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ورزش‌های زورخانه‌ای را با حضور ورزشکاران ۱۷ کشور شامگاه امشب از ساعت ۱۸:۳۰ به صورت زنده پخش می‌کند.

مسابقات زورخانه‌ای که به مدت ۳ روز طی روز‌های ۱۷ تا ۱۹ مهر در ارومیه برگزار می‌شود، با حضور نمایندگانی از ایران و کشور‌های مختلف با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می شود.

شبکه ورزش در چهارمین روز از رقابت ملی پوشان ایران در مسابقات جهانی وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ، پیکار علی عالی پور و علیرضا معینی در وزن ۹۴ کیلوگرم را پخش می کند.

برنامه «مثبت ورزش» این دیدار را از ساعت ۲۱، با گزارشگری رضا پور عالی و به صورت زنده پخش می‌کند.